El Certificado Único de Discapacidad (CUD) se tramita gratuitamente y sin intermediarios. Salud Pública recordó los requisitos y canales de consulta para gestionar en Salta este documento, que tiene validez nacional.

La certificación requiere una evaluación presencial de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. La gestión puede ser iniciada por la persona interesada o por un familiar o representante, según corresponda. salta.gob.ar

Qué documentación reunir

La carpeta debe incluir:

DNI original y copia , con domicilio actualizado.

Certificado médico y estudios complementarios con una antigüedad no mayor a seis meses.

Formulario oficial de solicitud completo.

Para renovación, el certificado anterior; ante extravío, la denuncia correspondiente.

Los requisitos específicos dependen del tipo de discapacidad.

Dónde consultar

En Capital y municipios del área metropolitana ubicados a menos de 60 kilómetros, el canal de asesoramiento es el 148. La sede provincial está en Adolfo Güemes 600.

En el interior, se debe contactar al área municipal de discapacidad. También está disponible [email protected].

Para consultas generales y seguimiento de expedientes, los canales informados son [email protected] y el WhatsApp 3876 56-1251.