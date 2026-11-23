Los hospitales públicos de Salta capital y del interior mantienen sus servicios de emergencias y guardias este lunes 23 de noviembre. La atención por consultorios externos se retoma el martes 24.

El SAMEC sostiene la atención prehospitalaria con móviles y personal de guardia. Para solicitar su intervención se debe llamar al 911.

Farmacia y consultas del IPS

Las dependencias del Instituto Provincial de Salud permanecen cerradas en toda la provincia. Hay auditoría médica online de 8 a 18.

La farmacia de avenida Belgrano 944 atiende únicamente urgencias, de 9 a 14.

Los afiliados pueden comunicarse durante las 24 horas con el Centro Operativo al 0800-777-4777, o a los teléfonos 4323144, 4323199 y 4323115.

Donación de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia recibe donantes de 7 a 12 durante el feriado. El martes recupera su horario habitual de atención, de 7 a 17.