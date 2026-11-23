Salta acumula 367 casos de picaduras de alacrán en 2026, según el informe del Ministerio de Salud Pública correspondiente a la semana epidemiológica 44, del 1 al 7 de noviembre. En ese período se notificaron 13 nuevos episodios.

El relevamiento también incorporó un caso de mordedura de yarará, con el que el acumulado de ofidismo llegó a 63. En cuanto a los accidentes por arañas, no hubo nuevas notificaciones y el total anual se mantuvo en 21.

Mordeduras de perros

Durante la misma semana se registraron 27 mordeduras de perros, consideradas accidentes potencialmente rábicos: 18 en Capital, siete en Orán y dos en San Martín.

Con esas notificaciones, el acumulado anual de accidentes potencialmente rábicos alcanzó los 849 casos. Esa clasificación identifica una situación que requiere evaluación sanitaria; no implica que se haya confirmado rabia en los animales involucrados.

El informe no incorporó nuevos casos de rabia animal y mantuvo el acumulado provincial en uno.