La recolección domiciliaria de residuos, la limpieza y el barrido de calles funcionan con normalidad este lunes 23 de noviembre en Salta, durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Los cementerios Santa Cruz y San Antonio de Padua reciben visitas de 7 a 19, con atención administrativa hasta las 13. El Hospital Municipal de Salud Animal mantiene una guardia de 8 a 12.

Qué permanece cerrado

Los CIC y los Centros Emisores de Licencias no atienden al público. También permanecen cerrados el Museo de la Ciudad y la Casona de Castañares.

El Tribunal de Faltas dispone de guardia pasiva para trámites urgentes, como levantamientos de secuestros y clausuras.

Emergencias y asistencia

La línea municipal 105 recibe emergencias durante las 24 horas. El servicio social de sepelios funciona normalmente y puede solicitarse al 387 467-7258.

El Centro de Adopciones mantiene una guardia para alimentar y cuidar a los animales alojados. Los inspectores de tránsito realizan tareas de prevención y ordenamiento vial.