Feriado en Salta: hay recolección de basura, pero no atienden los CIC ni Licencias
La recolección domiciliaria de residuos, la limpieza y el barrido de calles funcionan con normalidad este lunes 23 de noviembre en Salta, durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
Los cementerios Santa Cruz y San Antonio de Padua reciben visitas de 7 a 19, con atención administrativa hasta las 13. El Hospital Municipal de Salud Animal mantiene una guardia de 8 a 12.
Qué permanece cerrado
Los CIC y los Centros Emisores de Licencias no atienden al público. También permanecen cerrados el Museo de la Ciudad y la Casona de Castañares.
El Tribunal de Faltas dispone de guardia pasiva para trámites urgentes, como levantamientos de secuestros y clausuras.
Emergencias y asistencia
La línea municipal 105 recibe emergencias durante las 24 horas. El servicio social de sepelios funciona normalmente y puede solicitarse al 387 467-7258.
El Centro de Adopciones mantiene una guardia para alimentar y cuidar a los animales alojados. Los inspectores de tránsito realizan tareas de prevención y ordenamiento vial.