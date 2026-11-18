Los pasos Sico, en Salta, y Jama, en Jujuy, están habilitados con restricciones este miércoles 18 de noviembre, sujetas a las condiciones meteorológicas de alta montaña. Socompa mantiene tránsito exclusivamente ferroviario, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

El reporte señala vientos de 31 km/h en Sico, 66 km/h en Jama y 70 km/h en Socompa. Para quienes viajen por la zona, recomienda llevar abrigo, cadenas, combustible adicional y equipo de emergencia, además de verificar las condiciones antes de salir.

Los horarios para cruzar hacia Bolivia

En Aguas Blancas, el servicio de chalanas funciona de 6 a 20, mientras que el puente internacional permanece habilitado las 24 horas.

Los cruces de Salvador Mazza y Los Toldos también están habilitados durante las 24 horas. El parte prevé tormentas en Aguas Blancas y Los Toldos, y lloviznas en Salvador Mazza.

Se recomienda prestar atención a posibles crecidas de los ríos, respetar los horarios del servicio de chalanas y circular con precaución ante la baja visibilidad.

Misión La Paz abre de 7 a 20

El paso Misión La Paz, que conecta con Paraguay, está habilitado de 7 a 20. Para la zona se espera cielo mayormente nublado, una máxima de 36 °C y viento del este de 10 km/h.

Antes de viajar, se aconseja consultar el estado actualizado de los cruces y llevar la documentación personal y vehicular vigente.