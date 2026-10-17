Preocupación por Dibu Martínez: sufrió un fuerte golpe y salió en camilla en la Premier League

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, protagonizó un preocupante episodio este sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra, luego de sufrir un fuerte choque que obligó a retirarlo en camilla.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la jugada ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Martínez salió a cortar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite.

El arquero quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica. Aunque permanecía consciente, fue inmovilizado mientras los profesionales evaluaban su condición.

Tras aproximadamente diez minutos de atención, Dibu Martínez fue retirado en camilla y trasladado a un centro médico para realizarle los estudios correspondientes. Los hinchas lo despidieron con aplausos.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer el alcance de la lesión.

En lo deportivo, Chelsea se impuso por 2 a 0 con un doblete de Pedro Neto y sumó tres puntos en la Premier League.