Argentina e Israel profundizan su alianza militar

Argentina e Israel avanzaron en el fortalecimiento de sus vínculos militares con la firma de un memorándum de cooperación en defensa, en el marco de un proceso de modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas. El documento fue suscripto por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora israelí en el país, Ahuva Spieler Reshef, con la participación del agregado de Defensa de Israel, coronel Amit Guy. El acuerdo se concretó diez días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD, uno de los resultados concretos del acercamiento bilateral.

La incorporación inicial comprende 250 fusiles fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI), destinados a reemplazar progresivamente al histórico FAL, utilizado por el Ejército argentino durante 66 años. El lote incluye las variantes ARAD 7, de calibre 7,62 milímetros, y ARAD 5, de 5,56 milímetros, esta última prevista también para la Armada y la Fuerza Aérea. El contrato contempla un tope de 12 millones de dólares e incluye accesorios y equipamiento complementario. Según el analista en defensa Andrei Serbin Pont, la entrega constituye una primera etapa dentro de un proceso que podría continuar con nuevas incorporaciones.

El acercamiento entre ambos países también abrió interrogantes sobre futuras compras de tecnología militar. Entre las alternativas mencionadas figuran el sistema de artillería autopropulsada Atmos, de 155 milímetros, y los drones de la familia Hermes, destinados a tareas de vigilancia y reconocimiento. Serbin Pont señaló que estas opciones podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas, aunque aclaró que se trata de versiones sin confirmación oficial y que no puede darse por hecho que existan contratos en marcha.

La cooperación tiene antecedentes en las gestiones realizadas en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel para abordar posibles iniciativas en ciberdefensa, vigilancia fronteriza, comunicaciones satelitales, drones y provisión de armamento. Con el nuevo memorándum y la llegada de los fusiles ARAD, la relación bilateral suma avances concretos en materia militar. El alcance de las próximas etapas dependerá de las decisiones de adquisición que adopte el Gobierno y de los recursos que destine a la renovación del equipamiento de defensa.

(Con información de Infobae)