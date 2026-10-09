Ley de Tierras: advierten que la Corte “habilitó una fiesta inmobiliaria para millonarios”

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el investigador del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras – Matías Oberlin – se refirió a los fallos de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras.

“Lo que sorprende es que la Corte se preste para el juego político del gobierno. Uno espera cierto marco institucional para no depender del humor del Poder Judicial”, sostuvo el especialista.

Indicó, en tanto, que, con su fallo del marte pasado, el máximo tribunal falló sobre una cuestión de forma sin fallar sobre la cuestión de fondo, que es el DNU 70/23 y su inconstitucionalidad ya que este deroga la Ley de Tierras.

“Esta acción generó una ventana por la cual no tuvimos Ley de Tierras durante más de 10 días, con lo cual, se consolidaron derechos de propiedad de grandes empresas extranjeras en zonas críticas y tampoco hay registro de ello porque esta norma, entre toras cosas, obliga a estos capitales extranjeros a declarar las compras”, detalló Oberlin.

No obstante, el especialista advirtió que, planteado así el panorama, “el único camino que queda es la movilización popular” para exigirle al Congreso que derogue el DNU 70/23

Concluyendo, Oberlin explicó que, por el fallo de la Corte, si una empresa extranjera compró tierras durante el lapso de tiempo descripto no existirá registro de ello.

“Nos vamos a enterar cuando aparezca el alambrado en el río. Es una catástrofe lo que hizo la Corte, habilitó una fiesta inmobiliaria para los millonarios y no hay un registro”, insistió finalizando.