Salta se suma al NASA Space Apps con desafíos sobre la Tierra y el espacio

Salta será sede los días 14 y 15 de noviembre del NASA Space Apps, un hackathon global que se desarrolla simultáneamente en distintas ciudades del mundo y propone trabajar en equipo para buscar soluciones a desafíos vinculados con la Tierra y el espacio.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Ariel Lamas, Local Lead 2026 y organizador del encuentro en Salta, explicó que la propuesta estará centrada en 14 desafíos coordinados por científicos de la NASA y contará con información aportada por distintas agencias espaciales. Entre ellas mencionó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

“Es un espacio donde las personas se reúnen, básicamente, para resolver un problema planteado”, explicó Lamas. Para desarrollar las propuestas, los participantes podrán trabajar con datos abiertos, mediciones, fotografías satelitales, proyectos y otros recursos vinculados con la investigación espacial.

El organizador destacó que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a científicos, ingenieros o programadores. También pueden sumarse arquitectos, artistas, diseñadores gráficos y personas provenientes de otras disciplinas.

“La verdad que no importa mucho su background, su lugar de donde viene, sino literalmente sus ganas de participar y qué tanto le llama la atención todo el mundo de la ciencia y la tecnología, especialmente de la investigación espacial”, señaló.

Tampoco existe un límite de edad para participar. En el caso de menores, deberán hacerlo acompañados por un adulto responsable. Lamas remarcó que el objetivo es que cada participante pueda aportar desde su experiencia, creatividad e ideas.

Las actividades principales tendrán lugar durante los dos días en el Museo de Bellas Artes. Además, la organización trabaja en encuentros previos con las universidades de Salta para que los interesados puedan conocer con anticipación la dinámica y las características de los desafíos.

Las inscripciones están abiertas desde el 16 de agosto y podrán realizarse incluso durante el encuentro. Sin embargo, Lamas recomendó anotarse previamente debido a la disponibilidad de espacio.

“Queremos dejar bien posicionada a Salta”, afirmó el organizador sobre la participación local en el encuentro global.