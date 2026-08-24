Maltratos difíciles de probar: buscan instalar cámaras en geriátricos y guarderías de Salta

La Cámara de Diputados de Salta tiene previsto tratar este martes un proyecto que propone instalar cámaras de videovigilancia en geriátricos, guarderías, jardines maternales y otros establecimientos donde se cuida a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa también alcanza a residencias para personas mayores, hogares permanentes para personas con discapacidad y espacios similares, tanto públicos como privados. El objetivo es sumar una herramienta de prevención y control frente a posibles situaciones de violencia, abuso, abandono o negligencia.

El punto central del proyecto está en una dificultad concreta: muchos hechos de maltrato pueden ocurrir en ámbitos cerrados, con poco control directo de las familias y pocas posibilidades de conseguir pruebas objetivas. Las cámaras buscarían aportar registros cuando exista una denuncia o una situación dudosa.

La propuesta, sin embargo, fija límites para no invadir la intimidad. Las cámaras solo podrían colocarse en espacios comunes, zonas de circulación y lugares donde se desarrollen actividades institucionales.

Quedarían expresamente afuera baños, sanitarios, vestuarios y cualquier otro sector destinado a preservar la privacidad de las personas. Las imágenes, además, deberán manejarse bajo las reglas de protección de datos personales.

El proyecto también aclara que no se crearán nuevos organismos para controlar el sistema y que la fiscalización quedará en manos de las áreas que ya tienen competencia sobre estos establecimientos.

La iniciativa figura en el Acta de Labor Parlamentaria para la sesión de este martes, aunque todavía no tiene dictamen de comisión, por lo que necesitará ese paso previo para poder ser tratada en el recinto.