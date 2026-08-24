Maltratos difíciles de probar: buscan instalar cámaras en geriátricos y guarderías de Salta
Política24/08/2026Ivana Chañi
El proyecto apunta a reforzar la prevención en lugares de cuidado y limita las cámaras a espacios comunes para resguardar la intimidad.
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