Sueños Compartidos: el juicio se acerca al veredicto tras 15 años

El juicio por la causa Sueños Compartidos avanzará esta semana con los alegatos de las defensas de algunos de sus principales acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

El expediente investiga un presunto esquema de administración fraudulenta con fondos públicos destinados a viviendas sociales ejecutadas a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la acusación fiscal, el perjuicio habría alcanzado al menos los $206 millones de la época.

La Fiscalía, encabezada por Diego Velasco, pidió seis años de prisión para De Vido, López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Para otros cuatro acusados reclamó penas de cuatro años. También solicitó el decomiso de bienes en caso de condena.

Las defensas comenzaron a exponer durante agosto. Sergio Schoklender y Abel Fatala ya reclamaron su absolución y rechazaron la existencia de una maniobra delictiva. En el caso de Schoklender, sus abogados sostuvieron que no hubo desvío de fondos y cuestionaron además los más de 15 años que lleva el proceso.

Con los últimos alegatos, el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°5 entra en su recta final. Una vez concluidas las exposiciones de las defensas, los jueces quedarán en condiciones de avanzar hacia el veredicto en una de las causas emblemáticas por el manejo de fondos destinados a viviendas sociales.