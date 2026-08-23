Trump endureció la pelea comercial con Canadá: “Quiere los beneficios de un estado sin serlo”

El cruce se produce después de que Ottawa anunciara nuevos aranceles contra productos estadounidenses. Washington ya aplicó tasas del 50% sobre mercancías canadienses.
El Mundo23/08/2026

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Donald Trump volvió a cargar contra Canadá en medio de una nueva escalada comercial entre ambos países.

Según informó DW, el presidente estadounidense respondió al primer ministro Mark Carney después de que Ottawa anunciara aranceles de represalia que comenzarán a regir el 8 de septiembre.

Canadá quiere los beneficios de un estado sin serlo”, escribió Trump en Truth Social. También acusó al país vecino de imponer durante años fuertes aranceles a los productores agrícolas estadounidenses.

iranIrán amenaza con considerar “enemigos” a los países que apoyen la ofensiva económica de EE.UU.

Los nuevos aranceles canadienses apuntarán principalmente al acero y los productos lácteos de Estados Unidos.

Mientras tanto, este domingo comenzaron a regir nuevos aranceles estadounidenses del 50% sobre productos canadienses por unos US$20.000 millones, equivalentes al 5,5% de las exportaciones de Canadá hacia Estados Unidos.

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