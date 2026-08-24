Brasil se encamina a una elección reñida entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil entra en la recta decisiva hacia las elecciones presidenciales de octubre con una disputa cada vez más ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El actual presidente mantiene la ventaja en primera vuelta, pero un eventual balotaje aparece prácticamente empatado.

Según el relevamiento de Nexus/BTG, publicado este lunes, Lula reúne 41% de intención de voto, frente al 37% de Flávio Bolsonaro. Muy por detrás aparecen Ronaldo Caiado con 5%, Renan Santos y Romeu Zema con 3%. La encuesta fue realizada entre el 21 y el 23 de agosto sobre 2.006 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El escenario cambia ante una posible segunda vuelta. Allí, Lula alcanza el 46% y Flávio Bolsonaro el 45%, una diferencia de apenas un punto y dentro del margen de error. El dato confirma que el senador logró achicar la distancia y consolidarse como el principal rival del presidente.

La elección enfrenta dos proyectos fuertemente polarizados. Lula buscará un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras que Flávio intenta mantener el peso electoral del bolsonarismo y trasladar a su candidatura el apoyo construido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En paralelo, los partidos del denominado Centrão, un bloque con fuerte peso en el Congreso, optaron por mantenerse neutrales en la carrera presidencial. Esa decisión aumenta la disputa por el electorado de centro y por los acuerdos políticos que podrían ser decisivos después de las elecciones.

Con poco más de un mes por delante, las encuestas muestran que Brasil se encamina hacia una elección abierta: Lula conserva la ventaja, pero Flávio Bolsonaro ya logró llevar la pelea a un escenario de empate técnico.