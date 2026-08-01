Están abiertas las inscripciones para la sexta edición del Desafío MTB, que se realizará el 4 de octubre, y destinará lo recaudado al Banco de Proyectos de la Fundación del Hospital Público Materno Infantil.
Prevención de incendios: tres escuelas salteñas quedaron en lo más alto
Salta01/08/2026Ivana Chañi
Alumnos de La Calderilla, El Galpón y Tolombón fueron reconocidos por sus producciones sobre prevención de incendios forestales.
Tres escuelas salteñas ocuparon los primeros puestos del V Concurso “Prevenir Incendios es Salvar Vidas”, del que participaron 49 establecimientos de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
El primer premio fue para la Escuela Rural Nº 4274 Monseñor Pedro Reginaldo Lira, de La Calderilla. El segundo lugar quedó en manos de la Escuela Nº 4086 Magdalena Güemes de Tejada, de El Galpón, y el tercero fue para la Escuela Rural Nº 4355 María Luisa López, de Tolombón.
El certamen reunió trabajos de los niveles inicial, primario y secundario y buscó promover la conciencia ambiental y el compromiso de niños y jóvenes frente a los incendios forestales en el NOA.
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Será mañana viernes 7 de agosto de 9 a 12 hs. en las instalaciones de la Fundación Sur. Habrá vacunación, enfermería, asesoramiento médico, testeos de VIH y sífilis.
Los controles se realizaron en calle Coronel Vidt y Jujuy y en Avda. del Bicentenario, buscando garantizar la seguridad y el orden. Los inspectores municipales controlaron un total de 250 motos.
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El mandatario salteño cuestionó la flexibilización de los límites a la extranjerización y sostuvo que las provincias no iban a acompañar el proyecto mientras mantuviera ese capítulo.
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