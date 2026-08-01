Prevención de incendios: tres escuelas salteñas quedaron en lo más alto

Tres escuelas salteñas ocuparon los primeros puestos del V Concurso “Prevenir Incendios es Salvar Vidas”, del que participaron 49 establecimientos de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán.

El primer premio fue para la Escuela Rural Nº 4274 Monseñor Pedro Reginaldo Lira, de La Calderilla. El segundo lugar quedó en manos de la Escuela Nº 4086 Magdalena Güemes de Tejada, de El Galpón, y el tercero fue para la Escuela Rural Nº 4355 María Luisa López, de Tolombón.

El certamen reunió trabajos de los niveles inicial, primario y secundario y buscó promover la conciencia ambiental y el compromiso de niños y jóvenes frente a los incendios forestales en el NOA.