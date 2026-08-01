Pachamama en Salta: qué se hace el 1° de agosto y por qué se toma caña con ruda

El 1° de agosto marca el inicio del Mes de la Pachamama, una celebración profundamente arraigada en Salta y en todo el norte argentino. Familias y comunidades agradecen a la Madre Tierra por sus frutos y le piden salud, protección y prosperidad para el nuevo ciclo.

Entre las costumbres más conocidas aparece la caña con ruda, que se toma en ayunas como símbolo de protección. También se sahúman viviendas y lugares de trabajo, mientras algunas familias preparan una pequeña abertura en la tierra para entregar alimentos, bebidas, hojas de coca y otros productos.

La ceremonia central es la corpachada, un momento de encuentro en el que se devuelve simbólicamente a la tierra parte de lo recibido.

Más allá de las distintas formas de celebrarla, la Pachamama conserva un mismo mensaje: respetar la naturaleza, agradecer sus recursos y mantener viva una tradición transmitida de generación en generación.