Piden extremar la precaución en las rutas de Salta por neblina, viento y trabajos viales

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables, aunque las autoridades recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de neblina, viento de moderado a fuerte y polvo en suspensión, condiciones que pueden reducir la visibilidad.

Entre los sectores que requieren mayor atención figuran distintos tramos de la Ruta Nacional 34, donde se reportan baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares, animales sueltos y trabajos de mantenimiento, tanto en el norte provincial como en los departamentos Orán, San Martín y Anta.

También se recomienda conducir con precaución en la Ruta Nacional 68, entre La Merced y Cafayate, y en la Ruta Nacional 51, donde el viento y el polvo en suspensión afectan la visibilidad, especialmente en la zona de la Puna.

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada de acuerdo con las condiciones meteorológicas, por lo que aconsejó consultar las actualizaciones antes de emprender un viaje.