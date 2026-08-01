Paso de Jama continúa cerrado por las condiciones climáticas

El Paso de Jama, uno de los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile, permanece cerrado de manera temporal debido a las condiciones climáticas, según el parte actualizado de este sábado por Defensa Civil.

En tanto, el resto de los pasos fronterizos presenta distintas condiciones de funcionamiento. Los cruces de Aguas Blancas-Bermejo, Salvador Mazza-Yacuiba y El Condado-La Mamora permanecen habilitados, aunque en Aguas Blancas se registran demoras por controles de Gendarmería Nacional.

Por su parte, el Paso Sico se encuentra habilitado entre las 9 y las 19, con uso obligatorio de cadenas debido a las bajas temperaturas y las condiciones de la calzada.

El informe también señala que Socompa permanece cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario, mientras que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.