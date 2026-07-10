Salta celebró los 200 años del histórico Regimiento General Güemes

En una noche cargada de emoción, patriotismo y tradición, la Casa de la Cultura de la ciudad de Salta se vistió de gala para conmemorar el Bicentenario del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 “General Güemes”. La velada reunió a destacadas autoridades militares, civiles y ex integrantes de la unidad, quienes rindieron un justo homenaje a una de las instituciones más emblemáticas del Ejército Argentino.

Conocido afectuosamente por la comunidad salteña como “El Quinto”, el regimiento cumplió este 10 de julio de 2026 dos siglos desde su fundación original en 1826. Aunque sus primeros años transcurrieron en otros destinos, la unidad selló un vínculo inquebrantable de lealtad y pertenencia mutua con el pueblo de Salta a partir de su arribo definitivo a la provincia el 10 de julio de 1896, bajo la denominación de Regimiento 5 de Caballería de Línea.

El legado de Güemes y un repertorio inolvidable

Durante el acto protocolar, se remarcó el profundo orgullo que representa portar el nombre del General Martín Miguel de Güemes, una distinción que no solo enaltece la figura del héroe nacional sino que mantiene vivo el legado de los célebres Infernales de Güemes. Los discursos destacaron que la valentía, la disciplina y el patriotismo de aquella gesta independentista del norte argentino continúan siendo el faro inspirador para los hombres y mujeres que integran las filas actuales de la unidad.

La música fue el hilo conductor de la emotiva velada. La prestigiosa Banda Militar Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos, conducida por la Teniente Primero Maestra de Banda Jazmín Agustina Báez y el Mayor Maestro de Banda Wilson Leguiza, deleitó a los presentes con diversas marchas y acordes. La presentación contó además con las destacadas intervenciones de la soprano Magalí Soria, el tenor Cristian Roldán y las voces del coro “Estudio Coral Arsis”, bajo la dirección de Miryan Dagún.

El punto máximo de la noche y uno de los momentos más aplaudidos de la celebración llegó con la aparición sobre el escenario del reconocido cantautor salteño Oscar “Chaqueño” Palavecino. El artista popular ofreció un repertorio folclórico profundamente ligado a la identidad nacional, interpretando piezas clásicas como el chamamé “Sargento Cabral”, la zamba “Se acuerda Don Martín Güemes” y la chacarera “Gloria al 5º”, dedicada especialmente a la unidad militar.

Dos siglos bajo el lema "El Honor es su Gloria"

La conmemoración del bicentenario sirvió para reafirmar los valores rectores de entrega, vocación de servicio y amor a la Patria que guían el accionar del regimiento. A lo largo de sus 200 años de historia, la unidad supo ganarse el prestigio en el combate y el reconocimiento de su comunidad.

Tal como se recordó en la ceremonia, las virtudes de este cuerpo militar pueden resumirse fielmente en la expresión "El Honor es su Gloria". Un concepto que trasciende la búsqueda del reconocimiento social para enfocarse en mantener firme el compromiso diario con la honestidad, el respeto y el cumplimiento estricto del deber hacia la sociedad y sus camaradas.