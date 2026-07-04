La industria textil, con máquinas paradas y más despidos

Un informe de la Fundación Protejer correspondiente a datos de la primera mitad del año revela que el sector se encuentra en una profunda crisis, con la mayor parte de sus plantas paradas, crecimiento de los despidos y, a su vez, con precios que suben menos que los del resto de la economía.

"En abril de 2026, la actividad de la industria textil sufrió una baja del 23% interanual y del 31% en comparación con el mismo mes de 2024", dice el reporte distribuido este viernes, el cual plantea que "durante el primer cuatrimestre de 2026, el sector textil acumuló una caída del 25,5% respecto al año anterior y del 32,3% frente a 2023".

Cabe recordar que la industria textil es una de las más afectadas por el desmantelamiento de las medidas de protección que rigieron en las ultimas dos décadas, a la vez que enfrenta la competencia de importados a través de plataformas chinas. Sobre ello aparece el problema de la mercadería de contrabando.

El informe indica que en prendas de vestir y calzado se registró una caída de 8,8% interanual, acumulando una baja de 15,4% en el primer cuatrimestre. El rubro del calzado fue el más afectado dentro de este segmento, con una contracción del 14,3% frente al 7,1% de prendas de vestir.

El informe indica, por otro lado, que "la industria textil operó a apenas el 42,4% de su capacidad instalada en abril", lo que constituye uno de los mínimos históricos. El estudio detalla que "el promedio del primer cuatrimestre (36,6%) muestra que más de 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábrica", lo que es el nivel más bajo de la historia exceptuando la pandemia de Covid.

Precios por abajo de la inflación

Frente a un escenario de caída profunda del consumo la mayoría de las empresas han compensado ajustando los precios por debajo de la evolución del IPC. "Con una inflación general de mayo de 2026 en 2,1% mensual y 33,2% interanual, el rubro de prendas de vestir y calzado aumentó solo un 0,3% mensual y un 12% interanual, posicionándose como el rubro con menor crecimiento de precios de toda la economía", dice Protejer.

De acuerdo con el trabajo, en la comparación acumulada desde diciembre de 2023, la indumentaria aumentó un 126%, frente a un 228,5% del nivel general del IPC. Los precios mayoristas textiles (18,4% interanual) y de prendas (14,9%) también se ubicaron muy por debajo de la media de la industria nacional (31,1%).

Pérdida de empleo

De acuerdo con el reporte, el sector textil, de confecciones, cuero y calzado registró la caída porcentual de empleo asalariado registrado más alta de toda la economía, con un desplome del 20% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. "Esto significó la destrucción de 24.097 puestos de trabajo directos. La cadena de valor perdió 874 empresas productivas registradas (14%) en el mismo período", indica el estudio.

Con información de Ámbito