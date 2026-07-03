Crece el debate por la reforma previsional tras las V Jornadas de Derecho en Salta

En su columna por Aries, la abogada previsionalista Julia Toyos realizó un balance positivo de las V Jornadas de Derecho Previsional, un encuentro federal que reunió a cerca de 300 participantes de distintas provincias del país para analizar el futuro del sistema de seguridad social.

La especialista destacó la amplia convocatoria del evento y su impacto institucional, al considerar que permitió reunir a abogados, funcionarios judiciales y referentes académicos en un espacio de debate sobre la situación actual y los desafíos del sistema previsional argentino.

En ese marco, Toyos señaló que actualmente se encuentran trabajando en la elaboración de conclusiones escritas, con la intención de avanzar hacia la construcción de un proyecto alternativo de reforma previsional.

La abogada sostuvo que existe consenso sobre la necesidad de una reforma del sistema, aunque remarcó que debe ser debatida de manera amplia y federal, evitando decisiones unilaterales y preservando los derechos de los beneficiarios.

Asimismo, valoró la participación de distintos sectores del ámbito judicial y académico, que permitieron un intercambio de carácter federal, aunque señaló la ausencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pese a haber sido invitada.

Por su parte, la presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta también destacó la convocatoria de las jornadas, subrayando la importancia del encuentro para debatir el futuro del sistema de seguridad social en el país.

Toyos además resaltó la incorporación de talleres vinculados a la inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico, una herramienta que consideró clave para mejorar la eficiencia del trabajo profesional sin reemplazar la labor de los operadores del derecho.

Finalmente, adelantó que las jornadas tendrán una nueva edición prevista para los días 29 y 30 de junio de 2028, como continuidad del trabajo iniciado en esta instancia.