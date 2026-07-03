Al menos 27 muertos tras el mayor ataque ruso contra Kiev

Al menos 27 personas murieron el jueves en un ataque ruso contra la capital ucraniana, señaló el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko.

A las 21:00 hora local (18:00 GMT), los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaron, con al menos ocho personas reportadas como desaparecidas, escribió Tkachenko en Telegram.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la agresión como el ataque ruso "más grande" contra la capital, y señaló que se emplearon misiles de crucero y balísticos, así como drones.

Klitschko previamente había dicho que al menos 86 personas resultaron heridas en el ataque.

Se reportaron daños en todos los distritos de la ciudad, escribió el alcalde en Telegram, y agregó que la destrucción más severa ocurrió en el distrito de Darnytskyi, en donde se derrumbó parte de un edificio de departamentos.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles en todo el territorio durante el ataque nocturno, siendo Kiev el objetivo principal.

Las fuerzas de defensa antiaérea interceptaron 476 drones y 48 misiles.