Brasil negocia contrarreloj con Estados Unidos para evitar nuevos aranceles

El Gobierno de Brasil mantendrá negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas, aunque el plazo para alcanzar un acuerdo se estrecha y factores políticos han complicado el diálogo bilateral, afirmó el jueves el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Fernando Elias Rosa.

Según el ministro, la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es mantener abiertas las conversaciones con Washington hasta el último momento.

Márcio Elias participó el miércoles en una reunión virtual con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la cuarta de alto nivel desde el inicio de las negociaciones, junto a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la asesoría especial de la Presidencia.

El titular del ministerio reconoció que el Gobierno brasileño está "contra el tiempo" para alcanzar un consenso antes del 15 de julio, fecha prevista para la entrada en vigor de las nuevas tarifas.

La amenaza de aranceles se deriva de una investigación iniciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales y ha cuestionado aspectos como el sistema de pagos instantáneos Pix, alegaciones que el Gobierno brasileño rechaza.

Brasil presentó esta semana su defensa ante la USTR con la intención de demostrar también el impacto negativo que la aplicación de nuevos aranceles podría tener en la economía estadounidense.

En paralelo a las conversaciones con Washington, el Gobierno brasileño evalúa ampliar el programa de apoyo a las empresas afectadas por el llamado "tarifazo", en caso de que Estados Unidos confirme las nuevas medidas, aunque cualquier decisión dependerá del alcance definitivo de los aranceles.