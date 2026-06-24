Los riesgos de la extranjerización de la tierra, tema de debate en el Senado

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado organizó una jornada de debate acerca del impacto de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” sobre la soberanía nacional, el control de las fronteras y los recursos estratégicos de la Argentina. Para ello convocó a científicos, militares, sindicalistas y representantes de la Iglesia.

El debate realizará este miércoles 24 de junio a las 17 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Durante la jornada se pondrá el foco en las modificaciones que el proyecto propone sobre la Ley de Tierras Rurales y los mecanismos que hoy limitan la concentración extranjera de tierras, protegen cuerpos de agua, áreas estratégicas y zonas de frontera.

La actividad pondrá el foco en las modificaciones que el proyecto propone sobre la Ley de Tierras Rurales y los mecanismos que hoy limitan la concentración extranjera de tierras, protegen cuerpos de agua, áreas estratégicas y zonas de frontera. Los expositores abordarán los riesgos del proyecto del gobierno en materia de seguridad y defensa nacional, al reducir el control territorial de las zonas de frontera y facilitar el desarrollo del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otras actividades de crimen organizado.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, organizó el debate en tres bloques temáticos. El primero, titulado “El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos”, contará con las exposiciones de Matías Oberlin (CONICET y Observatorio de Tierras PRIHA-FCE-UBA), Florencia Gómez (Ceppas y ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales), Ernesto Alonso (CECIM La Plata), Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados), Lucía Yáñez (CIEPA-FAUBA) y Nahuel Levaggi (UTT y Mesa Agroalimentaria).

El segundo bloque, “Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica de la Argentina”, reunirá al senador nacional Jorge Capitanich, la subsecretaria de Políticas Ambientales de la provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro, el general brigadier retirado Fabián Brown y el especialista en relaciones internacionales y geopolítica Juan Gabriel Tokatlian.

La actividad concluirá con el bloque “Defender nuestro territorio: una causa nacional”, en el que participarán el secretario general del Sindicato del Seguro y cosecretario general de la CGT, Jorge Solá; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general retirado Martín Paleo; el obispo de Chascomús e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Juan Ignacio Liébana; y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro.

Durante la jornada se debatirán las consecuencias que distintos especialistas advierten respecto de las modificaciones impulsadas por el proyecto oficial, entre ellas la eliminación de límites a la concentración extranjera de tierras rurales, la flexibilización del control sobre zonas de frontera y cuerpos de agua estratégicos, los cambios en el régimen de expropiaciones, la aceleración de procesos de desalojo y la modificación de las restricciones vigentes para el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios.

El objetivo de la convocatoria es persuadir a los senadores y senadoras que aún no tienen una decisión tomada respecto al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, poniendo de manifiesto que la iniciativa del Gobierno compromete y pone en riesgo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional.

Página12