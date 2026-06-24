La CGT planea un nuevo paro general que duraría 36 horas

La posibilidad de una nueva medida de fuerza de alcance nacional comenzó a ganar protagonismo en el escenario sindical argentino. La Confederación General del Trabajo (CGT) analiza la convocatoria a un paro general que podría extenderse durante 36 horas, en medio de las tensiones entre la central obrera, el Gobierno y distintos sectores empresariales.

Aunque la decisión final aún no fue oficializada, dirigentes sindicales adelantaron que la propuesta está siendo evaluada en reuniones internas y podría definirse en las próximas semanas. El objetivo sería manifestar el rechazo a diversas políticas económicas y laborales que, según sostienen desde la organización, afectan el poder adquisitivo de los trabajadores y las condiciones de empleo.

La discusión sobre una nueva huelga nacional se produce en un contexto marcado por reclamos salariales, negociaciones paritarias y debates sobre reformas vinculadas al mercado laboral. Desde la central sindical argumentan que la pérdida de poder de compra de los salarios y el aumento del costo de vida son algunas de las principales preocupaciones de los trabajadores.

Además, distintos gremios vienen planteando la necesidad de medidas más contundentes para visibilizar sus demandas y presionar por respuestas a sus reclamos.

De concretarse, el paro tendría una duración de 36 horas, una modalidad que ya fue utilizada en otras oportunidades por el movimiento sindical. Generalmente, este esquema combina una jornada de movilización previa con una paralización de actividades durante el día siguiente.

La adhesión de los distintos sindicatos será un factor clave para determinar el alcance de la medida. Sectores como el transporte, la industria, la administración pública, la educación y los servicios suelen tener un papel determinante en el impacto de este tipo de protestas.

La posibilidad de una nueva huelga nacional genera atención tanto en el ámbito político como en el económico. Empresarios y comerciantes siguen de cerca las definiciones sindicales debido a las consecuencias que una paralización de actividades puede tener sobre la producción, el comercio y los servicios.

Por su parte, desde algunos sectores del sindicalismo sostienen que la medida busca abrir una instancia de diálogo que permita encontrar soluciones a los problemas que afectan a los trabajadores.

La conducción de la CGT continuará analizando la situación en los próximos encuentros de sus órganos directivos. Allí se debatirá la conveniencia de avanzar con la convocatoria y se definirán eventuales fechas para la medida de fuerza.

Mientras tanto, el anuncio de un posible paro general de 36 horas vuelve a instalar el debate sobre la relación entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial, en un escenario económico que continúa generando desafíos para el empleo, los salarios y la actividad productiva.

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