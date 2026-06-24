Feria de la Carne: cruces entre oficialistas y libertarios por la iniciativa

En el tramo de manifestaciones de la sesión del Concejo Deliberante capitalino, los ediles se pronunciaron sobre la Feria de la Carne organizada por la Municipalidad días atrás.

En tal sentido, la concejal Camila Lobo celebró la iniciativa, al tiempo que aseguró que la gran cantidad de asistentes demuestra que una gran parte de los salteños viven con permanentes restricciones.

“Muchas familias salteñas están pasando hambre y no podemos ser insensibles. Lo que busca la gestión es aliviar el bolsillo de la gente”, aseguró la edil, al tiempo que recordó que el precio de la carne se incrementó 30% más que la propia inflación.

Para la concejal, es necesario tener políticas más humanas y que, de hecho, son los propios vecinos los que solicitan que iniciativas como estas se repitan.

“Estamos en problemas si una carnicería tiene que cerrar por una feria que se hizo eventualmente”, arremetió.

Recordó que en Salta Capital, durante la gestión de Milei, cerraron 300 empresas, con la pérdida de 9000 puestos de trabajo.

“Se trabajó en equipo con los comerciantes, quienes resignaron un poco el precio apostando por la cantidad. No hubo ninguna competencia desleal”, sentenció.

Por su parte, la concejal Florencia León, de LLA, aseguró que no hubo acuerdo con los comerciantes.

“Es el ejemplo concreto de cómo piensa la casta política: nos llenan de impuestos y regulaciones, y después aparecen como salvadores reduciendo los precios que ellos mismos aumentaron. Hay que bajar los impuestos”, sostuvo la edil libertaria.

Consideró, en tanto, que la iniciativa se trata de un acto de “populismo” y apuntó que se trata de una medida de “clientelismo disfrazado de política social”.

“Esto lo pagan todos los vecinos, mientras los comerciantes pagan impuestos. Están haciendo campaña con la necesidad de la gente”, disparó León, y, finalizando, indicó que el Estado no debe competir con los particulares y debe dejar de poner trabas.