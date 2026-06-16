Un sismo sacudió el norte y se percibió en Salta capital

Un sismo de magnitud 3,5 se registró este martes a las 08:20 en el norte argentino, con epicentro ubicado a 178 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy, 185 kilómetros al noroeste de Salta y a 20 kilómetros al sur de Catúa, según datos sismológicos oficiales.

El evento sísmico se originó a una profundidad de 209 kilómetros, lo que contribuye a que, pese a su moderada magnitud, haya sido percibido en distintas localidades de la región.

En la capital salteña, varios vecinos reportaron haber sentido el temblor de manera leve, aunque no se registraron daños materiales ni interrupciones en los servicios.

El movimiento también habría sido percibido en zonas cercanas del área metropolitana y sectores del norte del país, debido a la profundidad del fenómeno.

Las autoridades no emitieron alertas ni reportes de emergencia, dado que se trató de un evento de baja intensidad.