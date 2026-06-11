El Gobierno reglamentó el blanqueo laboral: quiénes pueden adherir y qué sectores quedan afuera

Los empleadores del sector privado podrán regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados a través del nuevo régimen de Promoción del Empleo Registrado, reglamentado por ARCA mediante la Resolución General 5862/2026.

La medida puede impactar en comercios, pymes, empresas y trabajadores informales de Salta, especialmente en sectores donde todavía persisten relaciones laborales sin registrar o con salarios declarados por debajo de lo efectivamente percibido.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

El régimen permite regularizar relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026, siempre que estén vigentes al momento de la adhesión. El plazo para hacer el trámite se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

La norma incluye dos situaciones: trabajadores directamente no registrados y empleados registrados de manera deficiente, ya sea porque se declaró una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor.

Para los empleadores, el beneficio central es la posibilidad de acceder a condonaciones sobre deudas vinculadas a aportes, contribuciones y otros conceptos de la seguridad social. También se prevé un plan de facilidades para cancelar los montos que no sean condonados.

A quiénes no alcanza

La resolución excluye al sector público nacional, provincial y municipal. Tampoco podrán utilizar este régimen, por los mismos trabajadores, quienes ya hayan adherido a esquemas anteriores de regularización laboral.

La medida busca ordenar relaciones laborales vigentes, por lo que no se trata de un beneficio general para cualquier deuda, sino de una herramienta específica para registrar empleo privado.