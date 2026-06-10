Médicos de cabecera de PAMI harán una protesta hoy en Salta

La concentración será este miércoles a las 11 en Zuviría 20. Los profesionales cumplen un paro de 72 horas y advierten que la baja de honorarios pone en riesgo la atención a jubilados.
 
Salta10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

pami

Los médicos de cabecera de PAMI en Salta volverán a manifestarse este miércoles 10 de junio, desde las 11, frente a la sede del organismo ubicada en Zuviría 20.

Según un comunicado, la protesta se realizará junto a jubilados, pensionados, familiares de personas con discapacidad y organizaciones que acompañan el reclamo.

Los profesionales cumplen un paro de 72 horas en rechazo a la reducción de sus honorarios. Según advirtieron, la situación “hace imposible” sostener la atención médica habitual a los afiliados.

operativo-de-anses-1-1-jpgJubilaciones, ANSES y subsidios: operativo de atención este miércoles en zona sudeste

Rechazo al acuerdo con PAMI

Los médicos cuestionaron el acuerdo firmado por APPAMIA con PAMI, que elevó el pago de $2.100 a $2.400 por paciente por mes. Señalaron que ese monto representa una baja cercana al 40% respecto de lo que percibían hasta abril.

También aseguraron que ningún médico de Salta fue consultado antes de aceptar el convenio.

Durante la jornada, los profesionales presentarán una carta ante la dirección de PAMI, con firmas de médicos de cabecera, para formalizar el reclamo.

El conflicto impacta directamente en los afiliados, ya que los médicos advierten que la continuidad de la atención está en riesgo si no se revisan los valores actuales.

Te puede interesar
luz-led

Desde junio, aumenta la luz en Salta

Agustina Tolaba
Salta11/06/2026
El Ente Regulador autorizó una actualización tarifaria con una incidencia promedio del 1,14% en las facturas de EDESA y confirmó la continuidad de los subsidios para más de 200 mil usuarios de la provincia.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail