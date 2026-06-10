Médicos de cabecera de PAMI harán una protesta hoy en Salta

Los médicos de cabecera de PAMI en Salta volverán a manifestarse este miércoles 10 de junio, desde las 11, frente a la sede del organismo ubicada en Zuviría 20.

Según un comunicado, la protesta se realizará junto a jubilados, pensionados, familiares de personas con discapacidad y organizaciones que acompañan el reclamo.

Los profesionales cumplen un paro de 72 horas en rechazo a la reducción de sus honorarios. Según advirtieron, la situación “hace imposible” sostener la atención médica habitual a los afiliados.

Rechazo al acuerdo con PAMI

Los médicos cuestionaron el acuerdo firmado por APPAMIA con PAMI, que elevó el pago de $2.100 a $2.400 por paciente por mes. Señalaron que ese monto representa una baja cercana al 40% respecto de lo que percibían hasta abril.

También aseguraron que ningún médico de Salta fue consultado antes de aceptar el convenio.

Durante la jornada, los profesionales presentarán una carta ante la dirección de PAMI, con firmas de médicos de cabecera, para formalizar el reclamo.

El conflicto impacta directamente en los afiliados, ya que los médicos advierten que la continuidad de la atención está en riesgo si no se revisan los valores actuales.