FIFA confirmó que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no dirigirá en el Mundial 2026 luego que Estados Unidos le negara el ingreso

Omar Abdulkadir Artan fue uno de los árbitros designados por FIFA para dirigir el Mundial 2026, aunque no será parte del mismo. Estados Unidos prohibió su ingreso al país y el somalí no podrá convertirse en el primer juez de su nación en estar en una cita mundialista.

Tras el episodio, FIFA emitió un comunicado explicando que "el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos".

En consonancia, la Federación afirma que "la FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que, por el momento, la situación del Sr. Artan no se modificará", motivo por el cual el africano se regresa a su país.