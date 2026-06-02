Gustavo Álvarez continuará siendo el DT de San Lorenzo

Marcelo Culotta ganó las elecciones Extraordinarias en San Lorenzo y espera tomar el mando en los próximos días. Mientras tanto, los nuevos encargados del fútbol profesional del "Ciclón" mantuvieron una extensa reunión con Gustavo Álvarez. 
Deportes02/06/2026

image

Walter Perazzo, nuevo coordinador General del Fútbol del "Azulgrana"; junto con Guillermo Franco (manager) y Martín Saric (director deportivo), se reunieron este lunes con el actual DT del "Cuervo" para conversar y respaldar el actual proyecto del entrenador

“Soy de respaldar los proyectos, más allá de lo que puedan marcar los resultados", anticipó previo al cónclave Perazzo en diálogo con DSports. "Ambas partes tienen que estar alineadas en el proyecto, tenemos que saber cuál es el pensamiento y la idea del técnico. Tenemos que empezar a ponernos al tanto de las internas de la institución, y eso se consigue charlando", soltó. 

Te puede interesar
image

Gimnasia y Tiro recibe a Midland en el Gigante del Norte

Deportes05/06/2026
Esta noche, desde las 21:30, Gimnasia y Tiro será local ante Ferrocarril Midland en el estadio David Michel Torino, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional. El árbitro del partido será Adrián Franklin.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail