Gustavo Álvarez continuará siendo el DT de San Lorenzo

Walter Perazzo, nuevo coordinador General del Fútbol del "Azulgrana"; junto con Guillermo Franco (manager) y Martín Saric (director deportivo), se reunieron este lunes con el actual DT del "Cuervo" para conversar y respaldar el actual proyecto del entrenador.

“Soy de respaldar los proyectos, más allá de lo que puedan marcar los resultados", anticipó previo al cónclave Perazzo en diálogo con DSports. "Ambas partes tienen que estar alineadas en el proyecto, tenemos que saber cuál es el pensamiento y la idea del técnico. Tenemos que empezar a ponernos al tanto de las internas de la institución, y eso se consigue charlando", soltó.