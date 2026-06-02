La Asociación del Fútbol Argentino dispuso un minuto de silencio en todas las categorías del fútbol profesional en homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari, ícono de la música nacional fallecido a los 77 años.
Gustavo Álvarez continuará siendo el DT de San Lorenzo
Deportes02/06/2026
Marcelo Culotta ganó las elecciones Extraordinarias en San Lorenzo y espera tomar el mando en los próximos días. Mientras tanto, los nuevos encargados del fútbol profesional del "Ciclón" mantuvieron una extensa reunión con Gustavo Álvarez.
Walter Perazzo, nuevo coordinador General del Fútbol del "Azulgrana"; junto con Guillermo Franco (manager) y Martín Saric (director deportivo), se reunieron este lunes con el actual DT del "Cuervo" para conversar y respaldar el actual proyecto del entrenador.
“Soy de respaldar los proyectos, más allá de lo que puedan marcar los resultados", anticipó previo al cónclave Perazzo en diálogo con DSports. "Ambas partes tienen que estar alineadas en el proyecto, tenemos que saber cuál es el pensamiento y la idea del técnico. Tenemos que empezar a ponernos al tanto de las internas de la institución, y eso se consigue charlando", soltó.
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Esta noche, desde las 21:30, Gimnasia y Tiro será local ante Ferrocarril Midland en el estadio David Michel Torino, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional. El árbitro del partido será Adrián Franklin.
La Secretaría de Deportes de la Provincia informó que mañana viernes 5 de junio cierra el plazo para que los atletas salteños se anoten en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026. El certamen contará con 38 disciplinas y reunirá a miles de jóvenes en la gran definición nacional de noviembre.
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