Bolivia cumple un mes de bloqueos y la crisis se profundiza

Bolivia inició el segundo mes de bloqueos con casi un centenar de puntos cerrados en vías públicas y sin señales de diálogo entre manifestantes y el Gobierno, en un contexto de desabastecimiento, escasez de combustibles y alza de precios, según lo consignan los medios locales.

El conflicto comenzó el 1 de mayo pasado con demandas salariales y luego evolucionó a una confrontación política que tiene como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Mientras que los sectores movilizados mantienen la presión en las carreteras, el Gobierno insiste que las protestas han adquirido un carácter desestabilizador y afecta de manera grave la institucionalidad del país sudamericano.

De acuerdo con el último reporte de movilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, se registraron este lunes 91 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos bolivianos, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La región central de Cochabamba, eje de conexión entre las regiones occidental y oriental del país, sigue como el principal foco del conflicto.

El aumento de los bloqueos en los últimos días ha profundizado el aislamiento de las distintas regiones y agravado la escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos.

En ciudades importantes como La Paz y El Alto se observan largas filas de personas para conseguir combustibles y la creciente dificultad para abastecer los mercados.

Las expectativas de acercamiento sufrieron un nuevo revés el domingo, después de que la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados resolvieron mantener los bloqueos al descartar un diálogo con el Ejecutivo, y pese a quedar sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes involucrados en las protestas.