Brindarán asesoramiento gratuito sobre cuota alimentaria en San Benito

La Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad llevará adelante una jornada de sensibilización sobre violencia económica, en el marco del taller “Cuota alimentaria: aspectos prácticos”, que se realizará este 1 de junio a las 9:30 en el CIC San Benito, ubicado en avenida Discépolo y Mors. La participación será libre y gratuita.

La propuesta está destinada a mujeres que deseen iniciar el trámite de cuota alimentaria y no cuenten con información sobre el procedimiento, así como a quienes ya lo hayan iniciado y requieran acompañamiento o asesoramiento en su continuidad, en el marco del programa “Aquí Para Vos”, con el acompañamiento del Área de Redes Sociocomunitarias.

La actividad se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el gobernador Gustavo Sáenz, orientadas a fortalecer la autonomía y el acceso a derechos de las mujeres en toda la provincia, y en la agenda de trabajo promovida por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, para acercar herramientas y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

La subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, destacó la importancia de acercar información clara y accesible sobre cuota alimentaria, entendiendo que el conocimiento de los derechos y de los mecanismos para ejercerlos constituye una herramienta fundamental para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Desde la Subsecretaría remarcaron la importancia de generar espacios de orientación y acceso a la información que permitan acompañar a las mujeres en cada etapa del proceso y contribuir a una mayor igualdad de oportunidades.