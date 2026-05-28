Alertan por el aumento de estafas virtuales en Salta: usan WhatsApp, Marketplace y hasta el IPS

Las estafas virtuales continúan creciendo en Salta y cada vez son más frecuentes las maniobras vinculadas a préstamos falsos, promociones engañosas y suplantación de identidad de organismos o empresas reconocidas.

Durante su columna en N&N por Aries, el abogado Pablo Del Pino explicó que muchas personas terminan siendo víctimas por desesperación económica o desconocimiento tecnológico.

“Se aprovechan de la desesperación de la gente con promesas de préstamos o sorteos”, advirtió.

IPS, Marketplace y bancos: las marcas más usadas

Según detalló, los delincuentes suelen hacerse pasar por entidades conocidas como el IPS, bancos o plataformas como Marketplace de Facebook.

Las maniobras incluyen mensajes por WhatsApp, SMS o llamadas telefónicas donde solicitan claves, códigos, CBU o datos personales.

El especialista explicó que muchas veces las víctimas creen estar utilizando aplicaciones oficiales, aunque en realidad ingresan a plataformas falsas diseñadas para robar información.

Qué hacer si una persona fue estafada

Del Pino recomendó cortar inmediatamente el contacto con los estafadores y reunir toda la evidencia posible mediante capturas de pantalla, mensajes y registros de movimientos bancarios.

Además, indicó que es fundamental realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o mediante la denuncia web disponible en la página oficial.

El abogado sostuvo que también es importante notificar rápidamente al banco para intentar congelar movimientos o bloquear préstamos y transferencias.

La responsabilidad de los bancos

El especialista afirmó que existe jurisprudencia que reconoce responsabilidad compartida de algunas entidades financieras cuando fallan los mecanismos de seguridad.

“Los bancos deben reforzar los sistemas de protección en un contexto de estafas masivas”, señaló.

También remarcó que los adultos mayores suelen ser uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de delitos digitales.