Identificaron al policía que escupió a hinchas jujeños y podría ser sancionado

La Policía de Salta confirmó que investiga a un efectivo que fue filmado durante los incidentes previos al partido entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El episodio ocurrió antes del inicio del encuentro, cuando se registraron disturbios en una de las cabeceras del estadio. Según las imágenes difundidas, el policía fue señalado por romper una bandera de los hinchas jujeños y responder con escupitajos tras ser increpado.

En N&N por Aries, el oficial de prensa de la Policía, Juan Posadas, informó que el efectivo ya fue identificado y que su conducta está bajo análisis.

Posadas explicó que la investigación busca determinar si corresponde aplicar una sanción disciplinaria por el accionar del uniformado.

Balance del fin de semana

En el encuentro de Juventud Antoniana contra Sarmiento de Resistencia hubo 14 demorados por infracciones contravencionales y a la ley de eventos deportivos.

Para el partido entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy se desplegaron más de 300 efectivos. El operativo terminó con 33 personas demoradas, en su mayoría por contravenciones e infracciones a la ley de eventos deportivos. También hubo una demora por supuesto daño.