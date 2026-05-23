Familias endeudadas: Récord histórico de falta de pago en tarjetas y créditos

Pese a que en marzo el crecimiento de la morosidad fue más lento que en meses anteriores, los números se mantienen en cifras récord. Las familias son el segmento de clientes bancarios más comprometido: la irregularidad creció 0,3 en el tercer mes del año y llegó a 11,5% de la cartera total de préstamos.

La cifra surge de los últimos datos que publicó el Banco Central. En marzo, el reporte mostró que los pagos atrasados en tarjetas de crédito y préstamos personales llegaron a 11,7% y 14,2% del total, respectivamente.

En las líneas a empresas, en tanto, los pagos atrasados alcanzan a 3,1% del financiamiento otorgado. Si bien son números más conservados, también se registró un aumento en el último año.

Durante la conferencia de prensa que brindó el último lunes, el titular del BCRA, Santiago Bausili, se refirió al aumento de los pagos atrasados. “El proceso de gestión de la mora está muy avanzado y ha progresado un montón. Muchos bancos ya han visto el pico en la mora de sus portafolios: algunos en diciembre o enero, otros en febrero, otros en marzo”, aseguró. Pese a ello, los datos agregados del sistema mostraron un nuevo récord.

Crece la morosidad de las familias: qué pasa con las tarjetas de créditos y los préstamos personales

La irregularidad total en los pagos de las familias alcanzó en marzo al 11,5% del total. Un máximo para la series histórica. En los últimos 12 meses, el aumento fue de 8,2 puntos.

Al desglosar los datos, los préstamos personales son los que tienen una peor situación: la irregularidad llegó a 14,2% del total en marzo. Así, sumó 0,4 puntos en el mes.

Por su parte, los pagos atrasados en tarjetas de crédito sumaron apenas 0,1 puntos en marzo y llegaron a 11,7% del total, por lo que se mantuvieron prácticamente estables con respecto al mes previo.

Los préstamos prendarios a familias, por su parte, también arrojaron números estables. A nivel general, la morosidad alcanzó 6,9% en marzo frente al 6,8% del mes anterior. Mientras que las líneas con ajuste UVA tuvieron un deterioro mayor: la irregularidad fue de 9% en el tercer mes del año, tras sumar 0,2 puntos contra febrero.

Por último, las líneas hipotecarias (que mayoritariamente ajustan por UVA) siguen mostrando los niveles más bajos de irregularidad, con un ratio de 1,4% del total, tanto en la cartera general como UVA y no registró variaciones contra el segundo mes del año.

“Se estima que en marzo se incorporaron 2392 nuevos deudores de préstamos hipotecarios (’altas’ de personas humanas), principalmente por el desempeño de la banca pública. En el acumulado de los últimos 12 meses la cantidad de nuevos deudores hipotecarios superó los 42.100”, detalló el Banco Central.

La situación en las empresas

El crédito a empresas tuvo una morosidad mucho menor a la de las familias. A datos de marzo, afectó a 3,1% del total financiado. Así, subió 0,2 puntos en el mes y 2,2 puntos en el último año.

A diferencia del segmento individuos, la línea corporativa con mayor irregularidad fueron los hipotecarios, donde los pagos atrasados llegaron a 5,4% del total, un alza de 0,7 puntos porcentuales con respecto a febrero.

La mora en prendarios, en tanto, llegó a 4,2% del total financiado. La cifra representó un incremento de 0,3 puntos en el mes.

En cambio, las líneas de corto plazo que las empresas usan para financiar capital de trabajo, muestran números más bajos. En los adelantos en cuenta corriente, la mora llegó a 3,2% en marzo y en descuento de documentos alcanzó 2,7%.

Con información de TN