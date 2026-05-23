Alertan por una “paralización casi total” en el suministro de combustibles en La Paz



La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió este viernes que el abastecimiento de diésel y gasolina en el departamento atraviesa una situación de “paralización casi total”, en medio de la crisis social y los bloqueos que afectan distintas rutas del país.

Según el comunicado de la entidad, la falta de programación de combustibles está generando un impacto directo en la movilidad de personas, el transporte de mercancías y la actividad de pequeñas y medianas empresas, además de provocar largas filas en estaciones de servicio.

El sector señaló que las estaciones de servicio funcionan como un punto crítico dentro de la cadena de abastecimiento y alertó que la escasez amenaza la continuidad de servicios esenciales en la región.

En ese contexto, la organización pidió al Gobierno de Bolivia la implementación de medidas “urgentes y efectivas” para normalizar la distribución de combustibles, en un escenario marcado por bloqueos y protestas que complican el suministro.

Con información de TN