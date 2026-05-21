El costo del GNL amenaza la producción y el empleo industrial en Salta

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, advirtió que el elevado costo del Gas Natural Licuado (GNL) importado podría obligar a industrias del norte argentino a detener su producción durante el invierno.

En Pelo y Barba por Aries, el dirigente explicó que el problema ya no pasa solamente por la disponibilidad de gas, sino también por el precio que deberán pagar las empresas para acceder al combustible importado.

“Muchas industrias pueden terminar parando porque no van a poder pagar los valores del GNL”, sostuvo.

Fazio explicó que recientemente se concretó una importante compra de barcos de gas natural licuado para cubrir la demanda energética de junio, aunque aclaró que todavía existe incertidumbre sobre el precio final al que será comercializado.

Según indicó, el gas importado podría costar entre seis y siete veces más que el valor habitual del gas de red utilizado por las industrias.

El dirigente industrial remarcó que la situación se vuelve aún más delicada en un contexto económico marcado por caída del consumo, dificultades para vender productos y altos costos de producción.

“Qué difícil producir en la Argentina y qué difícil producir en el norte grande”, expresó.

Además, advirtió que una eventual paralización de fábricas tendría un fuerte impacto social y laboral en las provincias del norte argentino.

Fazio destacó que la industria genera empleo formal y salarios por encima del promedio nacional, por lo que pidió avanzar en soluciones estructurales para evitar que las empresas pierdan competitividad o deban reducir personal.