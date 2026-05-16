Armas en Ruta 9/34: demoraron a 11 personas por un posible enfrentamiento sindical

Un procedimiento policial sobre la Ruta Nacional 9/34 encendió las alarmas este viernes en Salta, luego de que efectivos interceptaran vehículos que se dirigían a una actividad sindical en General Güemes y encontraran distintos elementos considerados peligrosos.

El procedimiento estuvo vinculado al “Lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca” del sindicato de trabajadores de la actividad privada del petróleo y gas de Salta y Jujuy, que se llevó a cabo en General Güemes.

En ese marco, sobre la ruta nacional 9/34, antes del acceso a General Güemes, efectivos policiales interceptaron dos camionetas particulares en las que circulaban ocho personas oriundas de Mendoza, identificadas como sindicalistas y que se dirigían al encuentro gremial.

Durante la requisa, la Policía secuestró tres armas de fuego de distintos calibres, dos rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos, bates, “miguelitos” y documentación de legítimo usuario de ANMaC y RENAR.

Los ocupantes de los vehículos fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

Además, en el sector de Río Las Pavas, se realizó el control de un colectivo que también tenía como destino la actividad sindical. En la unidad viajaban 40 pasajeros provenientes del interior de Salta y de Jujuy.

Durante la inspección del colectivo, los efectivos secuestraron armas blancas y demoraron a otras tres personas, por lo que en total fueron once los puestos a disposición de la Justicia.

En la causa intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.

El operativo fue coordinado por el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe, Walter Toledo; y el director General de Seguridad, Luis Ríos, según se informó.