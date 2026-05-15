Adorni se reúne con Milei en Olivos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá esta mañana con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con altas fuentes oficiales.

La idea del intercambio es realizar un repaso de la gestión para motorizar la actividad que desde hace al menos dos meses se encuentra suspendida. Además, se da en medio de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario a raíz de sus viajes y la adquisición de propiedades.

Está previsto que el canciller, Pablo Quirno, se sume al segundo tramo del encuentro con agenda internacional.

Pese a los movimientos en la causa y al reclamo de los espacios aliados, Javier y Karina Milei reafirman día a día la determinación de sostener al ministro coordinador. Así lo dejó en claro el mandatario durante la última reunión de Gabinete, luego de que la senadora Patricia Bullrich presionara a Adorni para que anticipe la presentación de su declaración jurada.

En Casa Rosada sostuvieron que la de hoy se trata de una reunión de gestión que apunta a aceitar además la actividad legislativa discutida en el intercambio de la mesa política del pasado martes. De allí, salió la determinación del oficialismo de enviar nuevas leyes al Congreso entre las que destaca el Super RIGI.

El pasado jueves, el jefe de Gabinete encabezó un acto en la provincia de Mendoza, junto al gobernador local, Alfredo Cornejo, con intención de inaugurar el parque solar "El Quemado".