La inflación de abril fue de 2,6% y en cuatro meses se superó la previsión oficial para 2026

Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado, un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada. Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año.

Como anticipaba el mercado y también el equipo económico, luego de sufrir varios shocks transitorios en los últimos meses (carne, educación y algunos estacionales y regulados, entre otros), la inflación comenzó en abril una ralentización similar a la que se vivió en el mismo período de 2025.

El mercado estima hacia adelante que se mantenga un tiempo en torno al 2% mensual, lo que difícilmente la acerque al 0% en agosto (el REM la proyecta en un 1,8% mensual entonces) como se había pronosticado oficialmente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo habían estimado en el proyecto de Presupuesto que se aprobó en el Congreso –el primero libertario– que la inflación en 2026 sería de 10,1%. En los primeros cuatro meses del año, esa meta ya quedó atrás. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimó para fin de año una suba de precios de entre 30,5% y 33%, por lo que este año podría tener más inflación que el pasado (31,5%).

El REM preveía una inflación para este mes de entre 2,6% y 2,7%. La inflación porteña registró un alza de 2,5% (una caída de cinco décimas). El Indec había relevado en 2025 un IPC de 2,8% para abril tras un pico en marzo.

El Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA) difundido el miércoles a última hora había dado ya una pista de lo que se esperaba para el número de hoy. “La ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales, anticipa una desaceleración de la inflación”, se mencionó.

El organismo afirmó que durante el mes pasado habría disminuido de forma significativa, en la medición de la inflación, “la incidencia de los agrupados carnes y derivados y educación”, mientras que persistirían “la incidencia directa de las naftas (por el arrastre de los aumentos verificados en marzo) y la estacionalidad desfavorable de prendas de vestir”.

Para mayo, además, estimó “una nueva desaceleración de las carnes, que coincidiría con una estacionalidad favorable en prendas de vestir”.

El organismo que dirige Santiago Bausili dijo que espera que la política monetaria restrictiva, junto con “la evolución del tipo de cambio y las expectativas de reducción de la inflación”, incidan favorablemente en un descenso de la inflación subyacente, aunque admitió que esa previsión podría verse afectada por “la incertidumbre global, que puede traducirse en una mayor presión inflacionaria internacional, particularmente en el precio de los combustibles”. Eso ya se notó, por caso, en la aceleración de la inflación en Estados Unidos, que fue de 3,8% (interanual) en abril. Se trató de la mayor suba de precios en más de tres años en ese país.

En la Argentina, el Gobierno aumentará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas —a partir de la primavera, cuando baja el consumo residencial— el mayor costo de importar gas natural licuado (GNL) durante el invierno, al tiempo que YPF anunció ayer que —tras un alza de 1% de la nafta— sostendrá el precio por otros 45 días para evitar el traslado directo del shock que genera la crisis bélica en Medio Oriente.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado que el indicador sería “sustancialmente más bajo” que el 3,4% de marzo. “Estamos viendo en los datos que empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio. Creo que a partir de junio se vienen los mejores meses”, anticipó el funcionario, que dijo que el año que viene, que es electoral, será “un paseo por el parque” y que el riesgo de que vuelva el kirchnerismo es “cero”. Aclaró que eso no es lo que prevé el mercado.

“La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en 5 meses”, dijo Caputo en su cuenta de X una vez conocido el dato del Indec. “La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”, agregó el ministro. “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, cerró.

“Vaya, que nos merecemos que nos sigan mejorando la calificación crediticia y que siga bajando el riesgo país, porque somos pagadores seriales. Al mismo tiempo, la contraparte de sanear las cuentas públicas y sanear el Banco Central tuvo una correspondencia directa. Logramos destrozar la tasa de inflación, de niveles de entorno del 300%, la hemos bajado a niveles del 30% y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el presidente Javier Milei en su discurso en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en los Estados Unidos.

“Todos los gobiernos previos a nosotros venían subiendo la tasa de inflación y nosotros logramos hacerla bajar bruscamente”, cuestionó y anticipó: “Ya corregida la crisis política, de acá para adelante la demanda de dinero se está recuperando y la tasa de inflación va a volver a seguir cayendo”.

La Nación