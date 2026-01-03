La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.El Mundo03/01/2026Ivana Chañi
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresó su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y alertó que estos hechos constituyen “un grave precedente” y un retroceso para América Latina, región que —remarcó— se ha caracterizado en los últimos años como una zona de paz.
A través de un comunicado difundido públicamente, la organización sostuvo que la escalada del conflicto amenaza la estabilidad regional y convocó a una salida pacífica basada en el respeto irrestricto del derecho internacional, los derechos humanos y el ejercicio libre del periodismo.
En el pronunciamiento, la federación hizo un llamado explícito a la paz y a la desescalada del conflicto, al tiempo que reclamó a los organismos internacionales que extremen los esfuerzos para garantizar la soberanía de los Estados y el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes.
Finalmente, FEPALC subrayó que el respeto a la legalidad internacional y a la autodeterminación de los pueblos es una condición indispensable para evitar un agravamiento de la crisis y preservar la convivencia democrática en la región.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
El ataque aéreo y la captura de Nicolás Maduro marcan la sexta intervención militar de Estados Unidos en América Latina en los últimos 75 años.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.