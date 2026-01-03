Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresó su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y alertó que estos hechos constituyen “un grave precedente” y un retroceso para América Latina, región que —remarcó— se ha caracterizado en los últimos años como una zona de paz.

A través de un comunicado difundido públicamente, la organización sostuvo que la escalada del conflicto amenaza la estabilidad regional y convocó a una salida pacífica basada en el respeto irrestricto del derecho internacional, los derechos humanos y el ejercicio libre del periodismo.

En el pronunciamiento, la federación hizo un llamado explícito a la paz y a la desescalada del conflicto, al tiempo que reclamó a los organismos internacionales que extremen los esfuerzos para garantizar la soberanía de los Estados y el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes.

Finalmente, FEPALC subrayó que el respeto a la legalidad internacional y a la autodeterminación de los pueblos es una condición indispensable para evitar un agravamiento de la crisis y preservar la convivencia democrática en la región.