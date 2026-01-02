Cinco detenidos por robos y ataques en banda en Rosario de Lerma durante Año Nuevo

El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, Daniel Alejandro Escalante, abrió decreto de forma provisional para dos hombres de 19 años y uno de 41 años como coautores de los delitos de robo triplemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con armas y con la participación de menores de edad (dos hechos), daños, lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y atentado a la autoridad. Dos menores de 16 años se encuentran acusados como coautores del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y con armas, daños, lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y atentado a la autoridad.

Un tercer menor involucrado, fue demorado al momento de los hechos, y al verificarse que tiene 15 años, y que es inimputable, recuperó su libertad.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, que permanezcan detenidos.

Sucedió durante la madrugada del 1 de enero, en inmediaciones de avenida Salta, comenzaron disturbios entre grupos numerosos provenientes de distintos barrios, donde hubo ataques a transeúntes y vecinos, actuando en banda y con armas blancas.

Entre los episodios denunciados, se destaca la brutal agresión sufrida por un joven de 18 años, a quien golpearon entre varios sujetos y le robaron sus zapatillas y el teléfono celular. Otras víctimas resultaron lesionadas, incluidos dos adolescentes, uno de ellos con heridas de arma blanca. Además, una motocicleta fue incendiada mientras su propietaria intentaba auxiliar a su hijo herido.

La violencia se trasladó luego a las inmediaciones del hospital local y de la Comisaría Segunda, donde los grupos continuaron arrojando piedras y objetos contundentes, intimidando al personal policial, que logró demorar a seis sospechosos (tres mayores y tres menores) y secuestrar un cuchillo.