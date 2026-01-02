Sucedió durante la noche del pasado sábado, cuando dos hombres mantuvieron una pelea y uno de ellos falleció tras ser lesionado con un arma blanca.
Cinco detenidos por robos y ataques en banda en Rosario de Lerma durante Año Nuevo
Durante la madrugada del 1 de enero, grupos numerosos actuaron en banda, algunos de ellos armados con cuchillos, palos y piedras, protagonizando agresiones físicas contra vecinos y transeúntes en distintos sectores de la ciudad, principalmente sobre avenida Salta y zonas de los barrios San Rafael, Parque Las Rosas y San Jorge.Judiciales02/01/2026
El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, Daniel Alejandro Escalante, abrió decreto de forma provisional para dos hombres de 19 años y uno de 41 años como coautores de los delitos de robo triplemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con armas y con la participación de menores de edad (dos hechos), daños, lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y atentado a la autoridad. Dos menores de 16 años se encuentran acusados como coautores del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y con armas, daños, lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y atentado a la autoridad.
Un tercer menor involucrado, fue demorado al momento de los hechos, y al verificarse que tiene 15 años, y que es inimputable, recuperó su libertad.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, que permanezcan detenidos.
Sucedió durante la madrugada del 1 de enero, en inmediaciones de avenida Salta, comenzaron disturbios entre grupos numerosos provenientes de distintos barrios, donde hubo ataques a transeúntes y vecinos, actuando en banda y con armas blancas.
Entre los episodios denunciados, se destaca la brutal agresión sufrida por un joven de 18 años, a quien golpearon entre varios sujetos y le robaron sus zapatillas y el teléfono celular. Otras víctimas resultaron lesionadas, incluidos dos adolescentes, uno de ellos con heridas de arma blanca. Además, una motocicleta fue incendiada mientras su propietaria intentaba auxiliar a su hijo herido.
La violencia se trasladó luego a las inmediaciones del hospital local y de la Comisaría Segunda, donde los grupos continuaron arrojando piedras y objetos contundentes, intimidando al personal policial, que logró demorar a seis sospechosos (tres mayores y tres menores) y secuestrar un cuchillo.
La Cámara Federal de San Martín otorgó la excarcelación a Daniel González y Javier Ernesto Rubel, señalados como los principales testaferros del ex senador Edgardo Kueider.
Un colectivo de estudiantes, familias y docentes presentó una acción de amparo ante la Justicia para frenar el Artículo N°30 del Presupuesto 2026, que deroga el fondo de financiamiento para la Educación Técnico Profesional.
Diputados de la Coalición Cívica y el bloque Provincias Unidas presentaron una acción de amparo ante la Justicia para anular el DNU 941/2025.
Siete efectivos de la Policía del Chaco fueron procesados con prisión preventiva tras intentar robar 9 kilos de cocaína durante una quema oficial.
Comenzó la Feria Judicial de enero en Salta: qué trámites se atienden
Desde el jueves 1° de enero y hasta el sábado 31 de enero, la actividad judicial se desarrolla bajo el régimen de feria. Se detallan horarios, dependencias que funcionarán y cómo tramitar casos urgentes.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.