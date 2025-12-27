El senador Luis Juez destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como una "hoja de ruta" necesaria, pero reclamó una mejora urgente en el salario real y lanzó duras críticas contra la AFA.
Pullaro se quejó del Presupuesto 2026: rutas y deuda
El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la asignación de recursos del Presupuesto 2026, denunciando que los fondos nacionales para rutas son insuficientes comparados con la inversión de Santa Fe.Política27/12/2025
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro criticó la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, en el marco de una jornada donde presentó 190 nuevos móviles para la policía rosarina.
El mandatario santafesino advirtió que el monto destinado por la Nación para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, Pullaro detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública".
En el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, el titular del Ejecutivo provincial enfatizó la necesidad de que el texto contemple las acreencias que el Estado central mantiene con las jurisdicciones del interior.
Al respecto, sostuvo: “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.
En materia de obra pública, el gobernador comparó las cajas de ambas administraciones y lamentó las proyecciones para el año entrante: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.
En paralelo a las definiciones políticas, el gobernador encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana destinadas a la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública bajo la Ley de Emergencia en Seguridad.
Durante la ceremonia, Pullaro se dirigió a las fuerzas de seguridad para destacar la baja en los índices de criminalidad: “Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina”, afirmó ante los agentes, para luego concluir que “hace dos años, nadie en esta ciudad, en la provincia o en la República Argentina, creía que era posible lo que lograron: contener el delito y bajar la violencia”.
Con información de Noticias Argentinas
