Racing abre el Cilindro y pone pantallas gigantes para que los hinchas sigan la final ante Estudiantes

Racing se prepara para enfrentar a Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025: además del apoyo que recibirá de los hinchas en Santiago del Estero, el club decidió abrir el Cilindro en Avellaneda para que se convierta en otro punto de encuentro.

El ingreso al estadio será gratuito para socios y no socios, aunque todavía los accesos y las ubicaciones disponibles no están confirmados.

Racing agotó en 35 minutos las 15.000 entradas asignadas y organizó siete vuelos chárter y unos 40 micros, pero la demanda superó ampliamente la oferta. Cabe remarcar que la provincia se ve colapsada tanto por la final del Clausura como por otro evento que aloja este fin de semana, la FIH Pro League de hockey.