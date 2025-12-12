El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Racing abre el Cilindro y pone pantallas gigantes para que los hinchas sigan la final ante Estudiantes
El club anunció que habilitará el estadio para que los fanáticos que no viajen a Santiago del Estero puedan seguir la definición frente al “Pincha.”12/12/2025
Racing se prepara para enfrentar a Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025: además del apoyo que recibirá de los hinchas en Santiago del Estero, el club decidió abrir el Cilindro en Avellaneda para que se convierta en otro punto de encuentro.
El ingreso al estadio será gratuito para socios y no socios, aunque todavía los accesos y las ubicaciones disponibles no están confirmados.
Racing agotó en 35 minutos las 15.000 entradas asignadas y organizó siete vuelos chárter y unos 40 micros, pero la demanda superó ampliamente la oferta. Cabe remarcar que la provincia se ve colapsada tanto por la final del Clausura como por otro evento que aloja este fin de semana, la FIH Pro League de hockey.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.