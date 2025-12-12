El Madre de Ciudades de Santiago del Estero en su décima final: mal recuerdo para Racing y bueno de Estudiantes

En vísperas de la definición del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes, no faltaron los cuestionamientos para con la sede, que ya se volvió un clásico de las finales del fútbol argentino en los últimos tiempos: el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con capacidad para 30 mil espectadores y muchas veces alejado de los ámbitos de los protagonistas de la contienda, en este caso Avellaneda y La Plata.

Nuevamente, quedó en el centro de la discusión la insuficiente capacidad hotelera de la capital provincial y los mil kilómetros que la separan de los epicentros del público de ambos equipos, cuyos hinchas deberán viajar como mínimo 12 horas si pretenden arribar por tierra. En avión, también se complicó conseguir pasajes evitando precios exorbitantes.

De todas formas, y con el antecedente reciente del desenlace del Apertura que consagró a Platense sobre Huracán, el recinto se mantuvo firme para recibir su décima final desde su reciente inauguración en marzo de 2021. Los recuerdos, no obstante, son negativos para La Academia (perdió allí el día del estreno del estadio por 5-0 con River por la Supercopa Argentina 2019) y felices para el Pincha (se coronó dos veces ante Vélez en 2024, por penales en la Copa LPF y por 3-0 en el Trofeo de Campeones).

Todas las finales del estadio Madre de Ciudades



4 de marzo de 2021

Supercopa Argentina 2019

River 5 - Racing 0

8 de diciembre de 2021

Copa Argentina 2020/21

Boca 0 (5) - Talleres 0 (4)

17 de diciembre de 2021

Trofeo de Campeones 2021

River 4 - Colón 0

1° de marzo de 2023

Supercopa Argentina 2023

Boca 3 - Patronato 0

16 de diciembre de 2023

Copa LPF 2023

Rosario Central 1 - Platense 0

22 de diciembre de 2023

Trofeo de Campeones 2023

River 2 - Rosario Central 0

5 de mayo de 2024

Copa de la Liga Profesional 2024

Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez



21 de diciembre de 2024

Trofeo de Campeones 2024

Vélez 0 - Estudiantes 3

1° de junio de 2025

Torneo Apertura 2025

Platense 1 - Huracán 0.