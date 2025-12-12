El Madre de Ciudades de Santiago del Estero en su décima final: mal recuerdo para Racing y bueno de Estudiantes

El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El Madre de Ciudades de Santiago del Estero en su décima final: mal recuerdo para Racing y bueno de Estudiantes12/12/2025
En vísperas de la definición del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes, no faltaron los cuestionamientos para con la sede, que ya se volvió un clásico de las finales del fútbol argentino en los últimos tiempos: el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con capacidad para 30 mil espectadores y muchas veces alejado de los ámbitos de los protagonistas de la contienda, en este caso Avellaneda y La Plata.
Nuevamente, quedó en el centro de la discusión la insuficiente capacidad hotelera de la capital provincial y los mil kilómetros que la separan de los epicentros del público de ambos equipos, cuyos hinchas deberán viajar como mínimo 12 horas si pretenden arribar por tierra. En avión, también se complicó conseguir pasajes evitando precios exorbitantes.
De todas formas, y con el antecedente reciente del desenlace del Apertura que consagró a Platense sobre Huracán, el recinto se mantuvo firme para recibir su décima final desde su reciente inauguración en marzo de 2021. Los recuerdos, no obstante, son negativos para La Academia (perdió allí el día del estreno del estadio por 5-0 con River por la Supercopa Argentina 2019) y felices para el Pincha (se coronó dos veces ante Vélez en 2024, por penales en la Copa LPF y por 3-0 en el Trofeo de Campeones).
Todas las finales del estadio Madre de Ciudades
4 de marzo de 2021
Supercopa Argentina 2019
River 5 - Racing 0
8 de diciembre de 2021
Copa Argentina 2020/21
Boca 0 (5) - Talleres 0 (4)
17 de diciembre de 2021
Trofeo de Campeones 2021
River 4 - Colón 0
1° de marzo de 2023
Supercopa Argentina 2023
Boca 3 - Patronato 0
16 de diciembre de 2023
Copa LPF 2023
Rosario Central 1 - Platense 0
22 de diciembre de 2023
Trofeo de Campeones 2023
River 2 - Rosario Central 0
5 de mayo de 2024
Copa de la Liga Profesional 2024
Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez
21 de diciembre de 2024
Trofeo de Campeones 2024
Vélez 0 - Estudiantes 3
1° de junio de 2025
Torneo Apertura 2025
Platense 1 - Huracán 0.
