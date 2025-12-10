Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
Contribuyentes podrán acceder a una rebaja del 50% en los intereses de financiación
El beneficio rige desde el 10 de diciembre hasta junio de 2026 e incluye impuestos municipales, multas y deudas en proceso judicial.10/12/2025
La Municipalidad pone a disposición de los contribuyentes, la reducción del 50% en los intereses de financiación y refinanciación, para planes de pago. Este beneficio aplica a deudas para todos los impuestos municipales, multas tributarias y deudas que se encuentren en proceso judicial. La medida estará vigente para los planes de pago que se generen desde este 10 de diciembre, hasta el 30 de junio del 2026.
“El objetivo es aliviar la carga tributaria del contribuyente. Si hubo un retraso en el pago de los impuestos, queremos acompañar al vecino y vemos que una reducción en la tasa de interés es importante” indicó Marcelo Baggio, subsecretario de Ingresos Públicos.
Actualmente el interés de financiación para los planes de pagos tributarios, es del 2.75%. Con esta medida de reducción quedará por debajo de los valores de inflación registrados mensualmente. Es importante resaltar que el beneficio aplica también para aquellos planes existentes que se puedan refinanciar.
La modalidad de pago de estos planes de financiación y refinanciación, es a través del débito automático o mediante boleta generada por la Municipalidad.
Los interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse de lunes a viernes al CCM o las oficinas de Rentas en calles 25 de Mayo 846. Allí podrán tener más información sobre montos a financiar, cantidad de cuotas disponibles y activar el plan de pago.
