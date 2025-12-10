Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
Adolescente saltó de un auto en movimiento tras discutir con su novio
El episodio ocurrió en el barrio La Quinta, Córdoba, donde el servicio de emergencias asistió a la menor tras ser alertado por testigos.10/12/2025
Una menor se tiró de un auto en movimiento luego de discutir con su novio y se encuentra internada tras sufrir un traumatismo de cráneo, mientras que el joven fue detenido mientras avanza la investigación.
El hecho ocurrió en el barrio La Quinta, de la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando el servicio de emergencias fue alertado por una adolescente, de 17 años, que se arrojó de un vehículo en movimiento luego de mantener una pelea con su pareja, de 23.
Conforme a la información aportada por el medio El DoceTv a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la menor le había solicitado en reiteradas oportunidades a su novio que frene la marcha para irse, pero, ante la negativa del joven, se arrojó del auto y sufrió heridas de gravedad.
La adolescente fue derivada al hospital local donde confirmaron que presentaba un fuerte traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo.
Acerca de la pareja de la menor, el joven fue detenido acusado de “haber provocado una situación de riesgo” y se espera avanzar en la investigación para evaluar si se suman nuevas imputaciones contra el novio de la menor.
Unas de las pericias claves será a la camioneta secuestrada, así como también la toma de testimoniales.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.