Adolescente saltó de un auto en movimiento tras discutir con su novio

El episodio ocurrió en el barrio La Quinta, Córdoba, donde el servicio de emergencias asistió a la menor tras ser alertado por testigos.

10/12/2025

Una menor se tiró de un auto en movimiento luego de discutir con su novio y se encuentra internada tras sufrir un traumatismo de cráneo, mientras que el joven fue detenido mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió en el barrio La Quinta, de la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando el servicio de emergencias fue alertado por una adolescente, de 17 años, que se arrojó de un vehículo en movimiento luego de mantener una pelea con su pareja, de 23.

Conforme a la información aportada por el medio El DoceTv a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la menor le había solicitado en reiteradas oportunidades a su novio que frene la marcha para irse, pero, ante la negativa del joven, se arrojó del auto y sufrió heridas de gravedad.

La adolescente fue derivada al hospital local donde confirmaron que presentaba un fuerte traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo.

Acerca de la pareja de la menor, el joven fue detenido acusado de “haber provocado una situación de riesgo” y se espera avanzar en la investigación para evaluar si se suman nuevas imputaciones contra el novio de la menor.

Unas de las pericias claves será a la camioneta secuestrada, así como también la toma de testimoniales.

