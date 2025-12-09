Extraordinarias: el Ejecutivo definió los siete proyectos que tratará el Congreso

Marcelo Ozán dejó su cargo tras apenas 19 días, mientras la PIA investiga la enajenación del inmueble en Puerto Madero y presuntas irregularidades en licitaciones millonarias.
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
El decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante ese período solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
Ese texto prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.
Estos son los seis proyectos incluidos en el temario de extraordinarias:
- Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026
- Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal
- Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
- Proyecto de Ley de Modernización Laboral
- Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal
- Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)
También se incorporó al temario el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.
Entre las iniciativas destacadas figura además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación frente a nuevas formas de empleo.
El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser enviada por el Ejecutivo, y con una ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisará la normativa vigente (Ley 26.639) para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, en especial en actividades extractivas en zonas cordilleranas.
En un hecho poco habitual, el Poder Ejecutivo Nacional quedó a cargo del senador Bartolomé Abdala, Presidente Provisional del Senado, debido a la ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta.
