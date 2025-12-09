Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.
El Juicio a las Juntas cumple 40 años
La sentencia, basada en el informe Nunca Más de la CONADEP, condenó a cadena perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, y a penas de prisión a otros jerarcas militares.Argentina09/12/2025
A 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, distintas actividades recordarán el aniversario redondo del hito histórico. A falta de mención alguna por parte del Poder Ejecutivo -incluso de la secretaría de Derechos Humanos- el acto oficial correrá por cuenta de la Corte Suprema, que hará un homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal, Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Hoy a las 18 el Museo de la Memoria de Rosario, ubicado en la ex sede del Comando del II Cuerpo de Ejército, proyectará El primer juicio: hacia el Nunca Más”, e inaugurará la muestra fotográfica La fractura del silencio. Memoria visual del Juicio a las Juntas, que incorpora el archivo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).
El Consejo de la Magistratura porteño sumará un programa conmemorativo en la Legislatura, y también muestras fotográficas que reúnen imágenes emblemáticas del proceso judicial. Entre otras Rostros, fotos “sacadas” de la ESMA, de Víctor Basterra, archivos fotográficos de Eduardo Longoni y Daniel Yako.
La sentencia que, en base al informe Nunca más de la Conadep, con el testimonio de cientos de sobrevivientes, condenó a cadena perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, a Roberto Viola a 17 años de cárcel, a Armando Lambruschini a 8, a Orlando Ramón Agosti a 4. El resto, entre ellos Leopoldo Fortunato Galtieri, fueron absueltos en aquella instancia. Que fue el primer hito de un proceso de memoria, verdad y justicia impulsado por los organismos de derechos humanos y por la sociedad toda, que continúa abierto.
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.