El Juicio a las Juntas cumple 40 años

A 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, distintas actividades recordarán el aniversario redondo del hito histórico. A falta de mención alguna por parte del Poder Ejecutivo -incluso de la secretaría de Derechos Humanos- el acto oficial correrá por cuenta de la Corte Suprema, que hará un homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal, Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Hoy a las 18 el Museo de la Memoria de Rosario, ubicado en la ex sede del Comando del II Cuerpo de Ejército, proyectará El primer juicio: hacia el Nunca Más”, e inaugurará la muestra fotográfica La fractura del silencio. Memoria visual del Juicio a las Juntas, que incorpora el archivo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

El Consejo de la Magistratura porteño sumará un programa conmemorativo en la Legislatura, y también muestras fotográficas que reúnen imágenes emblemáticas del proceso judicial. Entre otras Rostros, fotos “sacadas” de la ESMA, de Víctor Basterra, archivos fotográficos de Eduardo Longoni y Daniel Yako.

La sentencia que, en base al informe Nunca más de la Conadep, con el testimonio de cientos de sobrevivientes, condenó a cadena perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, a Roberto Viola a 17 años de cárcel, a Armando Lambruschini a 8, a Orlando Ramón Agosti a 4. El resto, entre ellos Leopoldo Fortunato Galtieri, fueron absueltos en aquella instancia. Que fue el primer hito de un proceso de memoria, verdad y justicia impulsado por los organismos de derechos humanos y por la sociedad toda, que continúa abierto.

Con información de Página 12