Corte de agua en zona norte por aumento de turbiedad

Aguas del Norte informó baja presión y cortes en varios barrios de Capital este martes 2 de diciembre por turbiedad en la fuente de captación. El servicio se normalizaría a las 14 horas.

Imagen ilustrativa

Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria del servicio en la ciudad de Salta durante este martes 2 de diciembre, con baja presión y cortes por turbiedad en la fuente de captación.

Los barrios afectados son: 1 de Mayo, Leopoldo Lugones, Castañares (todos los grupos), Ciudad del Milagro, Parque Belgrano (todas las etapas), Juan Pablo II, La Unión, Juan Manuel de Rosas, La Tradición, Manuel J. Castilla, 15 de Septiembre, Patricia Heitmann, Balneario, 17 de Octubre y asentamiento J. M. de Rosas.

La empresa informó que el servicio se normalizará aproximadamente a las 14:00 horas.

Aguas del Norte recordó que está disponible la entrega de agua con camiones cisterna, que se puede solicitar al 0-800-88-88-2482 o al WhatsApp 3875-838387.

