El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.
Corte de agua en zona norte por aumento de turbiedad
Aguas del Norte informó baja presión y cortes en varios barrios de Capital este martes 2 de diciembre por turbiedad en la fuente de captación. El servicio se normalizaría a las 14 horas.Salta02/12/2025Ivana Chañi
Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria del servicio en la ciudad de Salta durante este martes 2 de diciembre, con baja presión y cortes por turbiedad en la fuente de captación.
Los barrios afectados son: 1 de Mayo, Leopoldo Lugones, Castañares (todos los grupos), Ciudad del Milagro, Parque Belgrano (todas las etapas), Juan Pablo II, La Unión, Juan Manuel de Rosas, La Tradición, Manuel J. Castilla, 15 de Septiembre, Patricia Heitmann, Balneario, 17 de Octubre y asentamiento J. M. de Rosas.
La empresa informó que el servicio se normalizará aproximadamente a las 14:00 horas.
Aguas del Norte recordó que está disponible la entrega de agua con camiones cisterna, que se puede solicitar al 0-800-88-88-2482 o al WhatsApp 3875-838387.
Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio
La nafta súper pasó a costar $1.722 y la Infinia $1.913 por litro. En solo 20 días, el aumento acumulado es de $131. Usuarios de autos, motos y camionetas coinciden en que “se vuelve un lujo moverse”.
Marocco queda a cargo del Ejecutivo provincial hasta el 5 de diciembre
El Decreto Nº 835 establece que el vicegobernador quedará a cargo del Mando Gubernativo por ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz.
Salta crea el Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización
La nueva herramienta busca identificar y promover iniciativas que reduzcan emisiones, conectando a desarrolladores con compradores y financiadores del mercado de carbono.
Este martes se acreditan los haberes de Salud y Seguridad, mientras que Educación y el resto del sector estatal cobrarán mañana, según informó el Gobierno provincial.
La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, este martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.